Российский БЭК потопил украинский разведывательный корабль в устье Дуная

Вооруженные силы России потопили украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» при помощи беспилотного морского дрона в устье Дуная. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесено поражение среднему разведывательному кораблю „Симферополь“ ВМС Украины с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай. Украинский корабль в результате атаки затонул», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация также нанесли поражение складам боеприпасов и дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Кроме того, силы ПВО сбили истребитель Су-57 ВСУ, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее стало известно об освобождении Нелеповки в ДНР.