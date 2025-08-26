Обломки украинского беспилотника в воронке от взрыва нашли в Эстонии

Запущенный с территории Украины беспилотник упал и взорвался в Эстонии

Обломки ударного беспилотника рядом с воронкой от взрыва нашли спецслужбы Эстонии в Тартуском уезде в минувший понедельник, 25 августа. Об этом заявил генеральный директор полиции безопасности балтийской республики Марго Паллосон.

Он подчеркнул, что в результате падения и детонации летательного аппарата никто из местных жителей не пострадал.

«У нас есть основания полагать, что это украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России», — привел заявления Паллосона сайт ERR.

Руководитель ведомства пояснил, что в воздушное пространство Эстонии беспилотник попал под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Паллосон добавил, что аппарат нес взрывчатку, которая сдетонировала после падения. Он отметил, что если бы на пути беспилотника оказался жилой дом, то последствия могли быть серьезными.

Власти Эстонии объявили, что намерены закупить новые системы радаров, чтобы закрыть воздушное пространство от низколетящих объектов, но полной уверенности, что украинские беспилотники не попадут на территорию республики, у них нет.

Украинские беспилотники спровоцировали пожар в порту Усть-Луга в минувшее воскресенье, 24 августа.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обломки одного из сбитых летательных аппаратов упали на терминал НОВАТЭК, где началось возгорание.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя.