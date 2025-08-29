Групповые удары российских войск за неделю уничтожили авиабазы и арсеналы ВСУ

Российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным предприятиям Украины, авиационным базам и оружейным складам ВСУ. Об этом в сводке с освещением событий с 23 по 29 августа в зоне спецоперации сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали склады с оперативно-тактическими ракетами «Сапсан», украинские военные авиабазы, занимающиеся производством оружия для ВСУ заводы, а также нефтебаза, обеспечивающая вражеские войска горючим.

Также ударами высокоточного оружия российские войска уничтожили ракетный комплекс «Нептун», точки сборки, хранения и запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

В минувший четверг, 28 августа, военный корреспондент Александр Коц сообщил об ударе российских ракет по производству беспилотников Bayraktar в Киеве.

Он подчеркнул, что этот же завод выпускал разведывательные дроны для украинских боевиков.