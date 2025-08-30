Российская группировка российских войск «Запад» освободила около половины районов Купянска в Харьковской области и готовит полную блокировку города. Об этом в ходе брифинга по итогам весенне-летней кампании заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов .

Он отметил, что на других участках боевых действий в Харьковской области российские войска продолжили наступление и освобождение населенных пунктов.

«Ведутся боевые действия по улучшению положения дел на Волчанском и Липцовском направлениях», — заявил Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что российские военные также завершают разгром группировки украинских боевиков в Серебрянском лесничестве.

Купянск — главный областной узел автомобильных и железных дорог, через которые снабжение получает харьковская группировка украинских боевиков.

В минувший четверг, 28 августа, о приближении российских войск к Купянску заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что вокруг города начало формироваться кольцо.

По данным военных корреспондентов, российские бойцы закрепились в западных пригородах для перекрытия ведущей на Харьков трассы H-26.