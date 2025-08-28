Ганчев заявил о подходе российских войск к Купянску для взятия города в кольцо

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска продвинулись к границам Купянска. Об этом в комментарии РИА «Новости » заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что положение украинских боевиков на этом участке сильно осложнилось из-за усиления давления группировок российских войск.

«На Купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение», — заявил Ганчев.

Издание «Взгляд» сообщило, что российские войска вошли в северные районы Купянска после освобождения села Кондрашовка.

Дополнительные бригады закрепились в западных пригородах, где ранее находилось Серебрянское лесничество, откуда открывается трасса Н-26, ведущая на Харьков. Это последний путь снабжения группировки ВСУ, находящейся в Купянске.

В минувший вторник, 26 августа, издание «Военное обозрение» сообщило, что командование ВСУ подтвердило начало боев в северо-западной части Купянска. Основные действия развернулись на правом берегу реки Оскол.