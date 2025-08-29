Сегодня 16:05 БПЛА с Балтики. Кто атакует российский Северо-Запад? 0 0 0 Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Эстонский фермер несколько дней назад нашел на своем поле остатки дрона со взрывчаткой. Как предположили российские эксперты, БПЛА летел с Балтийского моря, а эстонцы заверили, будто это украинцы сбились с курса. Не стоит забывать и о Латвии, которая рядом и тоже могла послужить площадкой запуска. В любом случае, откуда бы беспилотник ни прилетел, мы оказались не готовы к обнажившейся правде: российский Северо-Запад вряд ли атакуют с Украины. Куда вероятнее, что это делают из Прибалтики. Как поступать с этой информацией дальше?

На днях сбили беспилотник в районе ЖК «Огни залива» в Санкт-Петербурге. Пока он к нам летел, в Ленобласти объявили воздушную тревогу, а в Псковской вообще отключали интернет. Таким образом мы получаем крайне глупого противника. Представляете, экие недотепы, если они на Петербург с Украины летят через Псков? Наверное, и пехоту в Днепропетровск через Одессу кругом посылают? Как такое может быть? Другой пример: в одну из предыдущих атак на объекты в Лужском районе Ленобласти мы лично слышали, как БПЛА летят на Лугу. Но со стороны Петербурга. Кажется, еще в прошлом году над соседним поселком рано утром сбили дроны, но те, кто не спал, тоже утверждали, будто аппараты летели со стороны Северной столицы. Понятно, что они летят так, как легче обойти ПВО и радиолокацию. Но разве украинцам через Петербург лететь в Лугу легче? Там меньше контроля? Не вяжется.

Вообще, все атаки на Северо-Запад не вяжутся с предположением, будто украинцы запускают дроны и БПЛА со своих территорий. Чтобы добраться до Петербурга, Новгорода, Пскова, Усть-Луги с Украины кратчайшим путем, нужно пролетать над несколькими регионами Белоруссии. Что же, Лукашенко сидит и смотрит, как они летят? Если лететь в обход белорусов, придется миновать сразу несколько российских областей: Курскую или Белгородскую (в зависимости от выбранного пути), Орловскую, Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую и Новгородскую. Там тоже сидят и глазами хлопают?

Я считаю нулевой вероятность того, чтобы почти три года войска ПВО и гражданские власти сразу ряда регионов пропускали больше сотни средств воздушной атаки. Такого не может быть, и эти регионы отнесены к разным военным округам, а значит, разное командование, разные ошибки, разные плюсы и минусы, но результат всегда одинаков: долетают до Ленобласти с Петербургом?

Чьи диверсанты? Я не верю и никогда не верила, что все атаки на нас осуществляли с территории Украины. На севере Петербурга дроны повредили дом. На севере Ленобласти были беспилотники. Над Финским заливом сбивали БПЛА. Какой им толк лететь через Финзалив и как это можно технически сделать? Чтобы БПЛА залетел в Петербург с Украины со стороны Финского залива, он должен пролететь над Новгородом или Псковом, обойти Петербург с востока и залететь в акваторию залива через Выборг либо в узкое горлышко между Гатчиной и Кингисеппом. Это очень сложно, особенно с учетом расположенных рядом двух АЭС.

А как надо извернуться, чтобы с Украины ударить по Усть-Луге, посмотрите на карте сами. Сбили беспилотник над новгородским супермаркетом. Опасность атаки БПЛА объявляли в Новгороде за лето несколько раз. В 2023 году ударяли по аэродромам в Пскове и новгородских Сольцах. Позднее украинские спецслужбы взяли ответственность за атаки на Сольцы и намекали, будто запуск дронов со взрывчаткой был произведен рядом с Новгородом.

Такие случаи не единичны. Те же новгородцы недавно сообщали, что дрон к ним летел со стороны Твери. На днях задержали диверсанта, который под Энгельсом Саратовской области готовил площадку для запуска БПЛА. Или вспомните фуру с дронами, которая загорелась в Амурской области. Очевидно, у нас есть диверсанты. И проникшие с Украины, и свои. Каких больше — мы не знаем, я думаю, что больше первых: в России достаточно мягкий режим пограничного контроля, и все еще предусмотрен въезд жителей украинских территорий. Считается, что у них есть какие-то права на посещение России, неотложные дела.

На мой взгляд, никого не надо в Россию пускать, кроме жителей новых территорий, — и только с нашими паспортами, причем полученными сразу, а не под поездку. Только лояльных России, тех, кто первым шел за ее гражданством. И никаких россиян, которые уезжали жить на Украину, а теперь возвращаются. В Энгельсе аэродром подорвать тоже наш собирался: долго жил во Львове, ассимилировался. Не впустить своего гражданина назад нельзя. Но стоит на время боевых действий все же придумать какие-то ограничения, исходя из здравого смысла, который говорит нам, что туда-сюда, с Украины и назад, кататься нормальному человеку сегодня незачем.

Боятся напугать соседей Но это вопрос второстепенный: наши диверсанты запускают дроны с беспилотниками вглубь России или чужие. Важнее, что я в принципе не верю в возможность такого запуска под Петербургом, возле Усть-Луги. Потому что это не Новгород и не Саратов. У нас две ЛАЭС, которые и до СВО отлично охранялись. По той же Усть-Луге с близлежащей земли БПЛА можно запустить только из Эстонии или из-под стен ЛАЭС. Последнее невозможно.

Есть косвенный аргумент в пользу версии о том, что не диверсанты устраивают запуски по объектам вблизи акватории Финзалива и не с Украины: ни разу за эти годы ни один беспилотник не подлетел даже близко к ЛАЭС. Если бы украинцы единолично решали, как и чем атаковать, они бы в первую очередь старались подлететь к атомным электростанциям, чтобы наделать панику.

Я полагаю, что и 24 августа, и ранее удары по объектам в этой местности наносили со стороны Прибалтики или Финляндии. Именно поэтому никто никогда не подлетел даже близко к ЛАЭС: единичная попытка ее атаки сомнет в один большой людской ком население как минимум Финляндии и Эстонии. Они там с ума сойдут в панике.

Так как я сижу не в Башкирии и не в Москве, а именно в Лужском районе, то имею право рассуждать: откуда по нам бьют? Двадцать пятого августа впервые открыто произнесли, что атаки могли осуществлять с Балтики. Эстонский фермер в Тартумаа нашел на своем поле остатки дрона со взрывчаткой. Эстония заявила, что дрон мог залететь к ним из-за помех в навигации и что он украинский. Вот только от места обнаружения дрона до Печор — 88 километров. Именно в Пскове в то время отключали мобильный интернет.

А еще из деревни Аакр, где нашли беспилотник, рукой подать до латвийской границы. Не забывайте еще об одних наших соседях — латышах. Они тоже граничат с Псковской областью. И куда вероятнее, что именно при следовании из Латвии дрон отклонится в Эстонию, а не по пути с Украины в Петербург. Так кто же запускал, если не украинцы? Глупо атаковать Усть-Лугу и Петербург с юга Эстонии, если на севере страны есть короткий путь к нам через Финзалив. А вот если запускать приходится из Латвии, то он как раз полетит мимо уезда Тартумаа и мимо Пскова.

Узнали. Что дальше? Какой толк от этих рассуждений? Честно говоря, такое чувство, что всем не хочется произносить вслух неудобную правду, ведь решительно непонятно, что с ней потом делать. Если удары наносили и наносят с территории Эстонии, Латвии или Финляндии, как нам этой информацией распоряжаться? Из того же ряда сообщения о возможном наведении ракет американцами или немцами. Я не уверена, что Россия готова признать активное участие стран НАТО даже не в СВО, а в открытой войне с нами. Потому что это обяжет к каким-то действиям. Не можем же мы просто взять и констатировать, что по нам бьют с их территории, их оружием, да еще и силами их военных?

Пока мы твердим, что противостояние ведем с украинцами, можем вступать в переговоры, рассуждать про каких-то западных партнеров. Произнесем другое — вести себя придется иначе. А население западных регионов вовсе может потребовать ударить уже по зарвавшимся лимитрофам. Но это билет в один конец, и такого путешествия хочется избежать. Какова цена? Северо-Запад под ударами. Все чаще объявляют беспилотную опасность, глушат связь, отменяют пассажирские авиарейсы. Люди терпят убытки, экономика страдает. Если атак станет больше, то эстонские, латышские и даже финские фермеры начнут находить на своих полях обломки каждый день? А мы продолжим делать вид, что воюем с одними лишь украинцами? Думаю, эстонский фермер оказался некстати для всех сразу: эстонцы и латыши не знают, как объясниться. Мы не знаем, что с обнажившейся правдой делать.