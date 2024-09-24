Сегодня 23:23 Прорыв ВС России в Угледаре. Как бои за город перешли на новый этап Военный эксперт Джерелиевский: ВС России освободят Угледар в ближайшее время 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

Угледар

Российские войска зашли на окраины Угледара. Группировка Вооруженных сил Украины попала в окружение, и бойцы признали — момент упущен. Как идет освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР — в материале 360.ru.

Бои в Угледаре и его окрестностях Прогнозы о том, что в Угледаре после освобождения Богоявленки образуется новый огневой котел, были еще в середине сентября. К тому моменту ВСУ перешли к обороне практически на всех направлениях спецоперации и лишь местами пытались контратаковать. ВС России взяли террикон шахты «Южно-донбасская № 1», который долгое время оставался ключевой высотой, прикрывавшей город с северо-востока. Группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Российские войска контролировали трассы, которые которые использовались для снабжения, и заняли большинство позиций вокруг Угледара. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале предупредила о скорой потере города.

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как окружили солдат ВСУ Угледар мог стать одним из самых перспективных оборонительных рубежей для ВСУ, заявил в беседе с 360.ru военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. Он объяснил, что украинские войска наиболее успешно защищались в местности с высотной застройкой, а этот город не только имеет ее, но и географически находится на возвышенности.

Не совсем понятно, почему бандеровцы его не то что проморгали, но приняли недостаточные меры для его обороны. Думаю, они могли бы более серьезно там упереться. Борис Джерелиевский военный эксперт

Джерелиевский заметил, что серьезной проблемой для ВСУ стало отсутствие средств ПВО. Это позволило наносить авиаудары практически в режиме нон-стоп. «Они сами признают, что благодаря именно огневому воздействию ВКС наши войска сумели достичь тех результатов, которые сейчас налицо», — сказал он.

Как начались бои под Угледаром О штурме города стало известно 24 сентября. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что ВСУ попали в клещи и утратили возможность провести ротацию. Спустя время бои переместились с окрестностей на окраины Угледара. Положение ВСУ стало критическим.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что российские подразделения зашли в городские кварталы. Военкоры показали продвижение штурмовиков среди многоэтажек. По их информации, ВС России намерены закрепиться в серой зоне.

Фото: РИА «Новости»

Изменит ли контроль над Угледаром ход СВО? Освобождение Угледара, по мнению Джерелиевского, стало вопросом времени. По признанию украинских источников, российские штурмовые группы уже ведут бои в черте города.

Скорее всего, участь этого города предрешена. Он будет освобожден в ближайшее время. Борис Джерелиевский

По его словам, для наступления российских войск Угледар имеет большое стратегическое значение. Контроль над ним позволит продвинуться как на юг, так и на восток. Джерелиевский напомнил, что ВСУ рассматривали город как плацдарм для последующего продвижения. Они рассчитывали возобновить наступление в южном направлении — для прорыва к Крыму или, по крайней мере, попытки захватить Энергодар. Операция в Курской области, по мнению аналитика, внесла коррективы в планы командования Украины.

Они старались сберечь свои позиции, резервы на этом направлении, но эта курская авантюра, а также наше успешное наступление в Донбассе заставили их перебрасывать силы и оттуда. В результате проседает их система обороны на южном направлении. Борис Джерелиевский

Собеседник 360.ru предположил, что на этом участке спецоперации начнется стремительное движение российских войск. Об этом, по его оценкам, свидетельствуют целенаправленные удары по военным объектам и инфраструктуре в занятом украинскими военными Запорожье.

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Реакция со стороны Украины Генштаб ВСУ в ежедневной сводке сообщил лишь о четырех атаках российских войск на Времевском направлении — в сторону Павловки, Водяного и Угледара. Украинские военнослужащие в разговорах с журналистами подтвердили продвижение российских подразделений с запада, от Угледара к дороге из Богоявленки. Лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что украинское командование упустило момент. Командир мотопехотной 72-й бригады ВСУ с позывным Оскар в эфире «Общественного» назвал ситуацию в Угледаре «стабильно напряженной». Он подчеркнул, что российские войска при помощи разных видов вооружений, от корректируемых авиабомб и ствольной артиллерии до бронетехники и FPV-дронов, атаковали украинскую группировку со всех направлений. Штурмы, по его словам, происходят каждый день — по две-три операции за сутки.