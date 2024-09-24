Украинские подразделения в Угледаре попали в клещи Вооруженных сил России. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ — прим. ред.) фактически невозможна», — заявил политик.

На Украине близкие к министерству обороны круги признали бедственное положение 72-й бригады ВСУ, которая базируется в Угледаре.

Российские войска взяли в плен под городом почти два десятка военнослужащих ВСУ. Большинство из них служили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что потеря Угледара — вопрос времени, и обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского. Она отметила, что Константиновку и Курахово не подготовили к обороне.