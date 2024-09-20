ВСУ в Угледаре фактически оказались в оперативном окружении

Группировка ВСУ в Угледаре фактически попала в оперативное окружение. Об этом сообщил ТАСС .

«Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах. Город полностью простреливается», — заявили агентству в силовых структурах.

Ранее журналисты предрекли украинским военным попадание в «котел» в Угледаре. По их данным, российские войска решили добиться максимального успеха до того, как изменится погода.

В начале сентября стало известно, что ВС РФ выровняли линию фронта в ДНР и расширили территорию для наступления около главных хабов украинских войск на Донецком направлении. Как заявил представитель силовых структур, российские военные широким фронтом начнут наступление на ключевые точки ВСУ.