ВСУ в Угледаре фактически оказались в оперативном окружении

ТАСС: группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении

Фото: РИА «Новости»

Группировка ВСУ в Угледаре фактически попала в оперативное окружение. Об этом сообщил ТАСС.

«Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах. Город полностью простреливается», — заявили агентству в силовых структурах.

Ранее журналисты предрекли украинским военным попадание в «котел» в Угледаре. По их данным, российские войска решили добиться максимального успеха до того, как изменится погода.

В начале сентября стало известно, что ВС РФ выровняли линию фронта в ДНР и расширили территорию для наступления около главных хабов украинских войск на Донецком направлении. Как заявил представитель силовых структур, российские военные широким фронтом начнут наступление на ключевые точки ВСУ.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте