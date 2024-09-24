Военкоры показали первые кадры штурма Угледара

Кадры штурма Угледара в Донецкой Народной Республике российскими военными опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На них попали передвижения ВС России среди городских зданий.

По данным канала, российские бойцы уже находятся в квартале многоэтажек. В восточной части Угледара образовалась серая зона и ВС России намерены там закрепиться.

Военкоры сообщили, что позиции ВСУ в Угледаре попали под массированный обстрел РСЗО и артиллерии. На кадрах городской панорамы видны дымовые столбы от десятков разрывов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил, что российские войска зашли на окраины города Угледар. По его словам, украинские боевики оказались под угрозой окружения, поэтому в ближайшее время «возможна массовая сдача в плен».