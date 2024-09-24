«Ситуация близка к катастрофе»: Зеленский выигрывает время ценой украинских мобилизованных

Курская авантюра Владимира Зеленского слишком дорого обходится украинской армии. Потери как в живой силе, так и в технике огромные. И пока Курская область стачивает самые боеспособные подразделения ВСУ, в Донбассе их фронт неуклонно рушится.

Украинский Telegram-канал «Резидент» сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о критической ситуации для армии Украины в Донбассе. Дескать, Генштаб не в состоянии исправить ситуацию и потеря Угледара и Курахово — перспектива ближайшего месяца. Покровск в лучшем случаи продержится до конца года. «Курская операция ВСУ выдохлась. Единственный возможный удар по Рыльску сейчас прорабатывается главкомом, но русские ожидают этот ход и держат там резервы. Сырский считает, что нужна срочная мобилизация с 20 лет и наносить ракетные удары вглубь России, чтобы ограничить ее возможности», — пояснил «Резидент». Действительно. Ситуация в Угледаре сейчас критическая. Штурмовики ВС России прорвали фланг в городе и зашли на восточные окраины. Причем мощного наката не было: в Угледар проникли мелкие боевые группы. В настоящий момент идет закрепление.

«Русская армия близка к тому, чтобы освободить Угледар и открыть себе дорогу к Запорожью поверх оборонительной линии противника. Угледар долго был камнем преткновения. Позиции перед ним у ВСУ буквально выгрызали, опорник за опорником. Город обошли с двух сторон, нарушив логистику и фланги противника. Сейчас идет штурмовая работа на улицах», — сообщил военкор Алексей Живов. Под нашим напором подразделения украинских войск пытаются покинуть город. Правда, сделать это получается не у всех. Одно из наиболее боеспособных подразделений врага — «Волки Да Винчи» — уже частично попало в плен. Похожая ситуация складывалась в Селидове, Торецке и Часовом Яре.

Фото: РИА «Новости»

Все красные линии пройдены Тем не менее Запад достаточно успешно помогает Украине. Народ идеологически готов к военному конфликту с Россией на длительный период. Поэтому, конечно, не стоит говорить, что украинская армия завтра посыплется. Нет, это далеко не так. Как и говорить о скорой победе. Но в ВСУ настолько огромные потери, что усиление мобилизации на Украине неизбежно. Кроме того, потоки наемников туда не иссякают. До сих пор в войсках полно разного рода иностранцев — от колумбийцев до поляков с американцами. На поддержку Киева будет брошено все, заявил 360.ru член президиума общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов.

— Поддержку будут осуществлять вне зависимости от того, кто придет к власти в США? — Безусловно. На это будут выделять огромные деньги. Так или иначе.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

— Ждем удары вглубь России? — Они будут, да. И их интенсивность будет нарастать. Запад видит, что фактически мы проглатываем эту историю, наносим несоизмеримые удары, чем наносит по нам Украина. Все красные линии давно пройдены. — Что нам следует делать? — Что нам не следует делать — заниматься самовнушением. Перестать обманывать в первую очередь самих себя. Чтобы кардинально победить и переломить ситуацию на фронте, нам нужно кратно увеличить свою армейскую группировку. Для того, чтобы мы могли вести успешные наступательные действия. Пока в целом мы видим позиционный тупик с обеих сторон, несмотря на успехи в Донбассе.

Фото: РИА «Новости»

— Что по Курской области? Будут они продолжать там наступление? — Наступать — вряд ли. Удержать имеющийся плацдарм — наверняка. Хотя, конечно, возможно все. Сейчас в Курске и приграничных областях наконец-то появляется настоящая территориальная оборона. Но пока рано говорить об успехе. Людей там не хватает. — Общий прогноз какой? — То, что Украина до сих пор сражается, показывает, что Зеленский пользуется не только поддержкой Запада, но и населения. Большинство из них нас искренне ненавидит. Уже появляются мстители — у кого-то погибли родственники, отцы, старшие братья и так далее. Это будет очень долгое и кровавое противостояние.

Фото: Работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области / РИА «Новости»

В ожидании удара Удар через Рыльск и Льгов на Курчатов, где расположена Курская АЭС, и сам Курск был главным замыслом всей операции ВСУ. Однако вспомогательный удар на фланге через Суджу, благодаря стойкости российской армии, потерпел неудачу. И теперь вряд ли первоначальный план Украины можно будет реализовать. Но атаки киевского режима можно ждать на других направлениях. Это могут быть Брянская и Белгородская область, а также Белоруссия и Приднестровье. «К тому же иного выхода, чем новые провокации для удержания своей власти, у Зеленского нет. А Западу необходимо поддерживать Россию в постоянном напряжении, пытаясь внести внутренний разлад и ослабить ее ударами по военным объектам перед вероятным прямым столкновением, к которому НАТО пока только готовится. Альянсу нужно время для развертывания военной промышленности и реорганизации вооруженных сил. И это время выигрывает Зеленский ценой жизней украинских мобилизованных», — рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Presidential Office of Ukraine/ / Global Look Press

Он добавил, что для мобилизации возрастов, которых ранее она не касалась, у Киева уже все готово. Им ограничен выезд за границу, все данные есть у ТЦК. Дело остается лишь за решением ручной Верховной рады, в котором можно не сомневаться. Российская сторона пока не смогла в достаточной степени дезорганизовать работу ТЦК и лишить пограничную службу возможности отлова убегающих от мобилизации граждан Украины. При наличии жесткой тоталитарной диктатуры, развитой системы пропаганды и множества заградотрядов из неонацистских формирований и наемников новый этап мобилизации на Украине будет представлять серьезную опасность. Даже при отсутствии должной мотивации пополнение ВСУ создаст множество проблем, усилит кровопролитие и даст еще больше времени НАТО на подготовку к войне с Россией.