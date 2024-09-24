Украинские военные заявили о критической ситуации в Угледаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

По его словам, нужно принять меры, чтобы спасти жизни украинским военным, а не усугублять обстановку. По его словам, войска нужно эвакуировать из Угледара.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные зашли на окраины Угледара и продвигаются шаг за шагом, а украинские боевики оказались под угрозой окружения и «возможна массовая сдача в плен».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре попал в «серьезные клещи» и ротация невозможна. Кроме того, на Украине близкие к минобороны круги уже признали бедственное положение базирующейся в городе 72-й бригады ВСУ.