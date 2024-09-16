Украинской армии предрекли «котел» в Угледаре

Украинские военные могут попасть в «котел» в Угледаре после того, как ВС России установят контроль над Богоявленкой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, ВСУ практически по всем направлениям перешли к обороне и иногда пытаются контратаковать ВС России. В издании добавили, что российские войска стремятся добиться максимального успеха до того, как погодные условия начнут осложнять наступление и логистику.

Бойцы заняли несколько сел около Угледара, благодаря чему после освобождения Богоявленки ВСУ окажутся в кольце. Из-за распутицы украинская армия также не сможет получать снабжение через поля, отметили авторы публикации. По их оценке, в битве за Угледар наметился «серьезный прогресс».

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что российские военные взяли под контроль террикон шахты «Южно-донбасская № 1». По его словам, эта ключевая высота прикрывала Угледар с северо-востока.