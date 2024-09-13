На Украине признали, что лишились примерно трети территорий, которые сумели захватить в ходе вторжения в Курскую область. Потери ВСУ несут и в зоне проведения спецоперации — в Дзержинске идут городские бои, а в Торецке украинские войска скоро окажутся зажатыми в клещи. Обстановку на СВО по состоянию на 13 сентября проанализировал в эфире 360.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

На Курском направлении даже вражеские ресурсы признают потерю приблизительно трети захваченных территорий — минимум 130 квадратных километров к исходу 12 сентября. Сейчас они сообщают о боях за Любимовку и южнее Ольговки, что свидетельствует о том, что [эта площадь] скоро существенно увеличится. Контратаки противника из Сумской области во фланг наших наступающих вооруженных сил успехом не увенчались. На фоне печального для хунты разведя событий на Курском направлении в Дзержинске продолжаются городские бои. <…> [С той стороны говорят, что] российские войска закрепились на Щербиновской улице, 3-го Интернационала и Чайковского.

Фото: РИА «Новости»

Торецк скоро возьмут в клещи Для русских открывается возможность наступать вдоль железной дороги в направлении Дачного и на юго-запад, беря гарнизон ВСУ в Торецке в клещи с фланга (напомню, это цитата). А южнее ВС России взяли под контроль Микрорайон № 1 на въезде в город, территорию исправительной колонии и местного хлебозавода. В район Нью-Йорка командование перебросило 12-ю бригаду Национальной гвардии «Азов»*, которая сейчас обороняет Нелеповку. Конец цитаты.

Хочется спросить, а как же «хероический прорыв» чуть ли не в центр Нью-Йорка этого самого «Азова»*? Все, рекламная кампания закончилась традиционном фиаско?

Аналогично печально складывается для хунты ситуации на других участках фронта. Продолжая продвигаться северо-восточнее Угледара, ВС России взяли под контроль террикон шахты «Южно-донбасская № 1».

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более года это была ключевая высота, прикрывавшая Угледар с северо-востока. Продолжаются бои к югу и юго-западу от города, в Золотой Ниве и вблизи Пречистовки, севернее Павловки. Противник эту информацию подтверждает.

На Покровско-Кураховском направлении ВСУ тоже отступают. Продвигаясь на запад от Красногоровки, российские войска штурмуют Острое. По оценкам противника, их сейчас атакуют 46 единиц бронетехники. Русские закрепились на окраинах села.

Де-факто противник продолжает отступать между Красногоровкой и Карловкой, покидая позиции без приказа. Отошел из кармана между Красногоровкой и Григоровкой, пытаясь удержаться на линии «Западная часть Максимильяновки — Острое — Александрополь — Зорино — Желанное Второе». Это карта с той стороны прицела. Украинск полностью под нашим контролем. Подтвержденных данных о контроле над терриконом шахты «Украина» к западу от города пока нет. Вокруг Покровска наши продолжают уничтожать мосты. Сам город не штурмуют. Мы сейчас ведем бои за Лысовку. И по факту прекратили существование этого города как крупнейшего логистического узла, через который шло снабжение Донбасской группировки ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Попытки атак в российский тыл Неудивительно, что, отступая по всему фронту, киевский режим продолжает создавать видимость успеха, пытаясь атаковать объекты в нашем глубоком тылу. ПВО уничтожила очередные беспилотники противника при попытке удара по аэродрому Оленья — в районе Оленегорска, [не позволив долететь] семь километров до цели. Это Мурманская область. Напомню, что дальность полета со сниженной нагрузкой с 50 до 20 килограммов таких беспилотников, как «Бобер», Airborne 22 или португальский Tekever, составляет 1,5-2 тысячи километров. В отличие от неудачной попытки противника атаковать наши тылы, ВС России успешно поразили этой ночью около 20 объектов в тылах хунты, включая и подстанцию в Конотопе, уничтожение которой привело к отключению электричества во всем районе. Ситуацию, происходящую на руинах Украины, лучше всего характеризует видео, снятое одним киевлянином: начало — в 2022 году, а окончание — уже летом 20224-го. Комментарии, как говорится, излишни. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.