Ряд городов на контролируемой ВСУ части ДНР не готовы обороняться, из-за действий главнокомандующего украинской армией Александра Сырского потеря Украиной Угледара стала вопросом времени. Такое мнение выразила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», — сказала она.

Безуглая отметила, что к обороне не подготовлены Константиновка и Курахово. Город Селидово тоже был не готов к бою. Только сейчас ВСУ «лихорадочно пытаются что-то сделать», заявила депутат.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска активно наступают в зоне СВО, украинская армия больше не может удерживать позиции по всей линии фронта. Он отметил, что с каждым днем ВСУ устают все больше.