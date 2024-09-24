ВС России зашли на окраины Угледара

Российские войска зашли на окраины города Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы и шаг за шагом продвигаются», — сказал он.
Рогов добавил, что для 72-й бригады ВСУ в Угледаре сложилась критическая ситуация. Сейчас украинские боевики оказались под угрозой окружения, «возможна массовая сдача в плен».
Накануне почти два десятка военнослужащих украинской армии добровольно сдались в плен ВС России под Угледаром. Большинство из них служили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.
Ранее Рогов сообщил о мощном ударе российских войск по местам дислокации ВСУ в Запорожье. Он добавил, что противник сосредоточил в городе склады с боеприпасами и оружием.
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