ВС России зашли на окраины Угледара

Российские войска зашли на окраины города Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы и шаг за шагом продвигаются», — сказал он.

Рогов добавил, что для 72-й бригады ВСУ в Угледаре сложилась критическая ситуация. Сейчас украинские боевики оказались под угрозой окружения, «возможна массовая сдача в плен».

Накануне почти два десятка военнослужащих украинской армии добровольно сдались в плен ВС России под Угледаром. Большинство из них служили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

Ранее Рогов сообщил о мощном ударе российских войск по местам дислокации ВСУ в Запорожье. Он добавил, что противник сосредоточил в городе склады с боеприпасами и оружием.