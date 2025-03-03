Потери ВСУ измеряются тысячами. Что происходит в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили еще несколько населенных пунктов и приблизились к крупному опорному пункту противника. Украинские военные пока не сдаются и пытаются строить новые укрепления. Об обстановке в зоне СВО с 24 февраля по 2 марта — в материале 360.ru.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. На Кураховском направлении штурмовики 242-го мотострелкового полка группировки «Юг» захватили важный опорный пункт ВСУ.

На Южно-Донецком танкисты группировки «Восток» прямым попаданием уничтожили замаскированный склад боеприпасов стран НАТО, на Купянском — операторы дронов центра «Рубикон» поразили самоходное артиллерийское орудие «Акация», места запуска беспилотников и бронетехнику. Расчет БПЛА уничтожил командно-наблюдательный пункт на правом берегу Днепра в Херсонской области. Активные боевые действия идут в районе Пятихаток на Запорожском направлении, в окрестностях Часова Яра в ДНР. Военкор Семен Пегов сообщил, что на Донецком направлении российские подразделения продвигаются с нескольких сторон. Войска штурмуют Константинополь, идут к Веселому, бьют противника в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Массированные удары по Украине Авиация ударила 26 февраля по Северному путепроводу в Константиновке, соединяющему южный и северный районы города, сообщил военкор Евгений Поддубный. Мост устоял, но в дорожном покрытии появилась пробоина. Такие удары, по его словам, призваны замедлить переброску резервов ВСУ.

Все чаще наносятся удары по резервам ВСУ, размещенным в самой Константиновке, а также Славянске и Краматорске. Все три города имеют обширные промзоны, превращенные за эти годы в сплошной укрепрайон. Евгений Поддубный Военный корреспондент

В ночь на 2 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре военных аэродромов, производствам БПЛА и объектам газопереработки на территории Одесской, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Сумской областей. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Освобождение населенных пунктов Минобороны России 24 февраля объявило об освобождении села Тополи в Харьковской области силами группировки «Запад».

В зоне ответственности группировки «Восток» в ДНР штурмовики 127-й мотострелковой дивизии взяли село Бурлацкое, а военнослужащие пятой танковой бригады зачистили село Скудное. Это стало очередным этапом выдавливания противника до административных границ республики, сообщил военкор Александр Коц. Оба населенных пункта находятся недалеко от границы с Днепропетровской областью и крупного села Комар, которое имеет важное значение для логистики ВСУ. «Рядом с Комаром проходит трасса Н-15 по которой ранее из Днепропетровской области снабжалось Курахово, а теперь Богатырь и остатки константинопольской группировки», — сказал журналист. Потери ВСУ в зоне СВО За неделю ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, в том числе 1,4 тысячи в Курской области. Боевики лишились большого количества техники, в том числе двух боевых бронемашин «Казак», двух танков Leopard, бронеавтомобиля MaxxPro, самоходных артиллерийских установок RCH 155 и AS-90. Острую нехватку кадров в стане противника прокомментировало Минобороны России. Несмотря на запуск «нового контракта 18-24» для привлечения добровольцев, ТЦК не смогли набрать даже пары тысяч новобранцев при целевом показателе в четыре тысячи.

Интересно Количество раненых и убитых бойцов ВСУ в феврале превысило число мобилизованных украинцев — 38,9 тысячи против менее 28 тысячи человек. Количество раненых и убитых бойцов ВСУ в феврале превысило число мобилизованных украинцев — 38,9 тысячи против менее 28 тысячи человек.

Что происходит в Курской области? За неделю группировка «Север» освободила четыре населенных пункта — Орловка, Погребки, Никольский и Новая Сорочина. Это позволило войскам с разных сторон продвинутся к селу Малая Локня, где находится важный опорный пункт ВСУ. Военкор Коц сообщил, что его уничтожение позволит быстро выйти на Богдановку и Казачью Локню, а затем и до Суджи. Продолжились бои в окрестностях Суджи, Викторовки, Гуева, Махновки, Рубанщины. Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области из-за проблем с логистикой. Трасса Юнаковка — Суджа превратилась для них в дорогу смерти, ротация по ней стоит 15-20% потерь. Однако Коц усомнился в правдоподобности такого сценария. «Они так глубоко увязли, что это будет второй Иловайск, который грозит Зеленскому серьезными политическими последствиями», — заявил он. Атака ВСУ на «Турецкий поток» Громким событием недели стала провокация киевского режима. В ночь на 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский уехал в Вашингтон и разругался с президентом США Дональдом Трампом, его войска запустили три беспилотника самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Силы ПВО сбили их на безопасном расстоянии.

Фото: РИА «Новости»

Узнав об этом, МИД Турции пригрозил принять ответные меры. МИД Венгрии осудил атаку и расценил ее как посягательство на суверенитет. «Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию», — заявил в соцестях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фортификация под Покровском Украинская группировка сконцентрировалась на усилении Покровского направления в ДНР. Военкор Поддубный сообщил, что военные почти достроили железобетонные огневые точки, защищенные противодронными решетками окопы.

Фото: РИА «Новости»

Они увеличили количество расчетов и пунктов управления БПЛА на линии обороны перед промзоной шахтоуправления «Покровское», некогда ведущего угледобывающего предприятия Украины.

«Такие меры не могут остановить бойцов российской группировки. Укрепления уже давно уничтожаются авиацией, которая применяет бомбы с модулями УМПК. Да и наши FPV-расчеты вполне успешно проламывают самые подготовленные участки линии обороны ВСУ», — сказал он. На этом же направлении военнослужащие группировки «Центр» заметили беспрецедентную концентрацию БПЛА. Военкор Коц сообщил, что в надежде сдержать российское наступление на Южно-Донецком направлении командование ВСУ стянуло туда львиную долю беспилотных сил.