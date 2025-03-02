ВС России ударили по объектам газопереработки на территории Украины

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — отметили в ведомстве.

По его данным, ВС России с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха сборки дронов. Они ударили по складам с беспилотниками и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 147 районах.

Ранее военные атаковали военной полигон Новомосковский в Днепропетровской области из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На объекте проходила подготовка 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате ударов российские войска ликвидировали до 150 боевиков, в том число до 30 иностранных инструкторов.