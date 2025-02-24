Российские военные освободили село Тополи в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Тополи в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится на правом берегу реки Оскол к северо-востоку от Купянска.

Кроме того, группировка войск нанесла поражение трем механизированным, воздушно-десантной и штурмовой бригадам ВСУ, а также бригаде теробороны в Харьковской области и ЛНР. Противник на этом участке фронта за сутки потерял до 200 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий, бронемашину, четыре автомобиля, станцию РЭБ и три склада боеприпасов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные форсировали Оскол в районе Тополей и уничтожили при этом опорный пункт противника.