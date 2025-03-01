Попытки украинских властей возместить потери военных через всеобщую мобилизацию полностью провалились. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, сопоставив данные по убитым и раненым с числом мобилизованных.

В ведомстве пояснили, что в рамках действующей на Украине мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов) с ноября набирают в два раза меньше людей, чем теряют военные бригады, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Для сравнения: в ноябре прошлого года в ходе боевых действий число убитых и раненых украинских военнослужащих составило 60 805 человек. За этот же месяц территориальные центры комплектования смогли набрать около 34 тысяч.

При этом важно учитывать, что, кроме доставки на сборный пункт, новобранца нужно еще подготовить к боевым действиям. Но командование закрывает на это глаза и на линию соприкосновения отправляет совершенно неопытных людей, что только увеличивает потери ВСУ.

Также не сработала инициатива украинских властей по запуску с 11 февраля проекта с призывом по контракту молодых людей от 18 до 24 лет. Количество добровольцев составило всего две тысячи при необходимом показателе в два раза больше.

Действующая на Украине мобилизация привела к сильному недовольству людей, которые всеми силами сопротивляются принудительной отправке на военную службу.

В начале февраля мужчина с охотничьим ружьем застрелил сотрудника территориального центра комплектования в городе Пирятин Полтавской области. Расправившись с военным, мужчина забрал с собой мобилизованного, которого сопровождал сотрудник ТЦК.