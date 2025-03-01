Сийярто назвал атаки Украины на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет

Венгрия считает атаки на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» со стороны Украины посягательством на суверенитет страны. Об этом в соцсети Facebook* заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат добавил, что безопасность газопровода является одной из гарантий Еврокомиссии и без нее венгерская сторона не станет продлевать санкции в марте.

«Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию», — объяснил Сийярто.

По данным пресс-службы МИД России, министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился со своим венгерской коллегой и обсудил атаку на «Турецкий поток».

«Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры „Турецкого потока“», — отметили в ведомстве.

Ранее украинские военные ударили с помощью БПЛА по компрессорной станции в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани. В связи с ударом по инфраструктуре газопровода Турция пообещала принять меры.