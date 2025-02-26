ВСУ отрезали от снабжения в Курской области. Когда начнется отступление

Украинское командование начало подготовку к отводу войск с занятых территорий в Курской области. Причиной стало взятие под огневой контроль российскими военными дороги, связывающей село Юнаковка в Сумской области с курским городом Суджа, остающимся пока под контролем ВСУ. Это единственная трасса, по которой украинские бойцы получали снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. Как скоро произойдет освобождение всей территории Курской области — в материале 360.ru.

«Дорогу смерти» взяли под огневой контроль

О скором отступлении украинских войск с занятых территорий в Курской области со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости». Собеседник журналистов пояснил, что вражеская группировка столкнулась с большими проблемами с поставками боеприпасов из-за действий российских войск. По его словам, взятую под огневой контроль трассу Суджа — Юнаковка украинские военные стали называть «дорогой смерти» из-за больших потерь личного состава в ходе транспортировки.

«Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до 500 человек, то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15−20%», — заявил источник.

Фото: РИА «Новости»

Представитель действующей в Курской области группировки «Север» в беседе с агентством подчеркнул, что украинские водители отказываются выезжать на ведущую в Суджу трассу, которая находится под плотным огнем и атаками беспилотников. Это заявление подтвердили операторы центра беспилотников «Рубикон», опубликовавшие в своем Telegram-канале видео с дороги, чья длина составляет чуть более 20 километров. Только за минувшие воскресенье и понедельник ударные дроны уничтожили там более 3000 единиц техники, включая боевые машины.

Об ослаблении группировки украинских боевиков сообщили и военные корреспонденты. Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что российские военные взяли под контроль села Погребки, Орловка и Новая Сорочина.

По данным Telegram-канала «Осведомитель», бойцы 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ выбили украинских боевиков из села Лебедевка. Все эти населенные пункты находятся в Суджанском районе Курской области.

Перерезание транспортных артерий задушит логистику ВСУ

Связывающая Юнаковку и Суджу дорога является частью трассы Сумы — Суджа, на которой российские войска держат под огнем только некоторые участки, перерезав часть путей снабжения украинских боевиков в Курской области. Об этом 360.ru заявил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что нарушение логистики в поставках вражеской группировки дополнительного вооружения, питания и новых сил сейчас является главной задачей российских военных.

«Наши войска, чтобы не допустить большого количества потерь, не идут в лоб на оборонительные рубежи противника, который серьезно окопался в Суджанском районе, а пытаются перерезать логистику, чтобы удушить и поставить группировку ВСУ в уязвимое положение», — пояснил Шкурлатов.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru отметил, что взятый под огневой контроль участок трассы — это минус боекомплекты, провизия и дополнительные ресурсы противника. Также у ВСУ возникнут проблемы с эвакуацией раненых. Как следствие, это все приведет к увеличению числа потерь среди личного состава.

Но, как подчеркнул Шкурлатов, пока речь идет только об огневом контроле, который нарушил, а не прекратил полностью поставки вражеской группировки. По его словам, до взятия трассы Сумы — Суджа под полный контроль пока еще далеко.

Никакого отхода или бегства противника нет, как я это вижу. Отходить они, скорее всего, будут не в результате боевых действий, а по мирному треку, который намечается в результате политических договоренностей. Роман Шкурлатов Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России»

Представитель «Офицеров России» добавил, что даже если боевые действия завершатся успехом и российские войска возьмут под контроль все транспортные артерии, по которым снабжаются ВСУ, то держать боевиков в полном окружении бесполезно. Поэтому, скорее всего, их вынудят отступить на сопредельную территорию Украины по дорогам, находящимся под контролем российских военных.

Почему трассу между Юнаковкой и Суджей называют «дорогой смерти»?

Трасса между Юнаковкой и Суджей получила название «дорога смерти» из-за огневого контроля российских войск, преодолеть который могут не все.

«Доезжает одна из нескольких машин. Остальные остаются на этой трассе вместе с погибшими боевиками вооруженных формирований Украины», — заявил Шкурлатов.

Фото: РИА «Новости»

На отдельных участках трассы Суджа — Сумы российские войска регулярно проводят артиллерийские обстрелы по машинам противника, но в основном для ударов используются дроны, через которые также идет наблюдение за тем, кто появляется на трассе. Отвечая на вопрос о перспективах выдавливания ВСУ из Курской области, Шкурлатов заявил, что пока противник удерживается на территории российского региона. Но есть вероятность, что российские войска, перерезав трассу Сумы — Суджа, заставят его уйти под угрозой полной блокировки. «Судя по тому треку, который идет, мирные договоренности подпишут раньше, чем нам удастся военным путем ликвидировать или вынудить группировку противника покинуть нашу территорию», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Могут ли ВСУ оставить спящие ячейки в Курской области после отхода?

Причин в формировании спящих ячеек украинских боевиков в Курской области Шкурлатов не увидел. По его словам, это не та история, которой занимаются военные. Это больше относится к работе спецслужб и диверсионно-разведывательных групп.

«Останутся мины и другие неприятные сюрпризы», — пояснил он.

Фото: Врио губернатора Курской области / Telegram

С этим мнением согласился политолог и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

«Сомневаюсь, что спящие ячейки останутся в российском регионе. Они просто не смогут работать после освобождения Курской области», — заявил он.

Военный эксперт Антон Лиманов в комментарии 360.ru отметил, что обычно спящие ячейки ищут поддержки среди мирного населения. Жители приграничных районов Курской области настрадались от украинских военных, поэтому вряд ли поддержат вражеских агентов. Они скорее сдадут их ФСБ, чьи сотрудники быстро их нейтрализуют.

Перспективы освобождения Суджи

Чирков и Лиманов заявили, что взятие под огневой контроль дороги между Суджей и Юнаковкой приблизило скорое освобождение российского районного центра.

Это значимая транспортная артерия в регионе. Нарушение логистики нарушит возможность переброски украинских военных грузов. Максим Чирков Политолог и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ

Это еще сильнее ухудшит положение Украины, которая уже потеряла поддержку со стороны США. Это означает, что впереди не только освобождение всей Курской области, но и дальнейшее продвижение российских войск в зоне спецоперации, подчеркнул Чирков.

Фото: РИА «Новости»

Военный эксперт Антон Лиманов отметил, что вывод украинских войск из Суджи уже начался. Недавно город покинул 501-й элитный батальон военно-морских сил Украины.

Он потерял почти 50% личного состава. Если так продолжится дальше, то командование ВСУ может вывести все свои силы, тогда Россия восстановит полный контроль над Курской областью. Антон Лиманов Военный эксперт

Украине после потери интереса со стороны США больше рассчитывать не на что. Это означает, что дела России в ближайшей перспективе станут только лучше, заключил Лиманов.