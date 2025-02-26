ВС России взяли под огневой контроль дорогу, по которой ВСУ получают снабжение в Судже

Минобороны: у группировки ВСУ в Курской области начались проблемы с логистикой

Российские военные нарушили логистику группировки ВСУ в Курской области, взяв под огневой контроль автодорогу Юнаковка — Суджа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным российского военного ведомства, украинские боевики в регионе несут огромные потери в живой силе и технике.

Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов заявил, что российские военные стремятся удушить группировку противника, при этом снизив собственные потери. Он не исключил, что ВСУ вынудят уйти из региона под угрозой полного окружения и уничтожения.

Военный эксперт Антон Лиманов отмечал, что украинские спецслужбы не сумеют оставить в регионе спящие ячейки, поскольку жители приграничных районов не будут им сочувствовать и сдадут диверсантов ФСБ раньше, чем те что-либо успеют сделать.