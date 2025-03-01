Турция примет меры после атаки Украины на «Турецкий поток» на Кубани

МИД: Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом и рассказал ему об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Лавров заявил Фидану, что в ночь на 28 февраля Украина предприняла попытку атаки на станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток» с помощью трех дронов-камикадзе.

Средства противовоздушной цели сбили все беспилотники на безопасном расстоянии от объекта, который продолжил работу в штатном режиме.

«Хакан Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», — подчеркнули в МИД.

Утром в субботу, 1 марта, Минобороны России отчиталось о ликвидации 48 украинских беспилотников в небе над восемью регионами России в течение прошлой ночи.