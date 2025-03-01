ВСУ атаковали компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

Украинские боевики в пятницу совершили атаку тремя дронами-камикадзе на компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Системы противовоздушной обороны на безопасном расстоянии уничтожили все беспилотники, инфраструктурный объект работает в штатном режиме, заявили в ведомстве.

«Киевский режим предпринял попытку атаки с использованием трех БПЛА самолетного типа по компрессорной станции „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу „Турецкий поток“, — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что атака произошла на фоне поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон.

Утром 1 марта Минобороны отчиталось об уничтожении 48 украинских беспилотников в течение прошлой ночи в небе над восемью регионами России.