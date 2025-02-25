Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток

Российские военные выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на Степногорском направлении в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Село Пятихатки оставалось последним неосвобожденным населенным пунктом, захваченным националистами в рамках контрнаступления в 2023 году.

«Наши войска выбили противника из Пятихаток. Сейчас там идет зачистка», — заявил Рогов.

Сопредседатель координационного совета добавил, что российская армия взяла инициативу в свои руки, ВСУ откатились в сторону сел Степовое и Лобковое на север.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные захватили два опорника ВСУ в районе села Щербаки на Ореховском направлении в Запорожской области.