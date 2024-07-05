Наступление на Торецк и бои в Часовом Яре. Что происходит в зоне СВО

Наступление российских войск продолжается по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Пока командование ВСУ сконцентрировало большую часть сил на Харьковском направлении, где у него появилась новая уязвимая точка — город Торецк, расположенный к северу от Донецка. Кроме того, российские войска в Часовом Яре взяли район Новый, присоединив его к уже подконтрольному району Канал. Самая серьезная ситуация сохраняется на Авдеевском направлении, где российские войска продвинулись по всей линии. Все основные события специальной военной операции собрал 360.ru

Что происходит в Торецке

Торецкое направление ранее считалось неприступным, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Без переброски резервов ВСУ быстро займут город. Он пояснил, что российские войска уже вклинились в оборону ВСУ в близких к Торецку населенных пунктах. «Наступая от Горловки российские войска вошли в пригороды Дружбы, Кирово и Артемово. Более того, войска противника вытеснили с южной части кладбища», — заявил Онуфриенко.

Фото: РИА «Новости»

Военный эксперт добавил, что подошедшие с Авдеевского направления силы освободили село Юрьевка и начали бои в поселке Нью-Йорк, входящем в Торецкую агломерацию. Он напомнил, что ополчение ДНР на протяжении девяти лет пыталось захватить этот укрепрайон.

По данным Минобороны, для атаки позиций противника в Кирове подразделение группировки войск «Центр» вышли через подземный тоннель вдоль канала Северский Донец, рядом с которым находился опорный пункт противника. По подземному ходу российские штурмовики получили вооружение и боеприпасы.

«Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить», — подчеркнули в Минобороны.

Принадлежащий военкору Михаилу Звинчуку Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что российские войска заняли уже большую часть балки, расположенную около поселка Дружба вблизи Торецка. Кроме того, они серьезно продвинулись в Артемове. «К западу от реки Кривой Торец под контроль российских войск перешла важная с тактической точки зрения высота 182, а также село Юрьевка, что в перспективе может значительно ухудшить положение украинских формирований», — говорится в сообщении.

Освобождение Торецка сильно ударит по логистике ВСУ на Донецком направлении и откроет перспективы выхода на границы области, заявил в комментарии 360.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины на этом фоне начали принудительную эвакуацию жителей города. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что боевые действия в пригородах Торецка могут быстро перейти на улицы города. Но все зависит от того сколько российская армия привлечет сюда сил.

Что происходит в Часовом Яре

После освобождения района Канал в Часовом Яре под контроль российских войск перешел Новый район города, сообщило Минобороны. Военкор Семен Пегов уточнил, что украинские боевики оставили восток города и отошли за канал Северский Донец — Донбасс пока российская армия продолжила наступать с севера.

Кроме того, группировка российских сил создала на западном берегу два небольших плацдарма. В ходе дальнейшего сценария ВСУ начнут вытеснять к югу от города в сторону Клещеевки.

По данным газеты Politico, если Часов Яр перейдет под контроль России, то у ВСУ останется последний плацдарм на этом участке фронта, который удержать станет еще сложнее. Военный эксперт Антон Лиманов в комментарии 360.ru пояснил, что освобождение Часова Яра откроет путь к Константиновке, Славянску и Краматорску.

Авдеевское направление

Все военные эксперты назвали Авдеевское направление самым сложным, но при этом российские войска там продвинулись на всех участках. В частности, пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении на этом участке села Сокол силами группировки войск «Центр». К западу от этого населенного пункта находится село Евгеновка, где на восточных окраинах начались ожесточенные бои. По данным военкора Пегова, большая часть села уже занята российскими войсками, которые начали там зачистку.

«Российские войска продвигаются к Воздвиженке, ближе к трассе, которая идет из Покровска на Константиновку это рокадная дорога, ее взятие создаст большие проблемы, группировке ВСУ в Часовом Яру», — заявил Михаил Онуфриенко.

Фото: РИА «Новости»

Согласно открытым данным, Воздвиженка — это последний укрепленный район для выхода на главную дорогу, по которой группировка ВСУ в Часовом Яре получает свое снабжение. Выход к населенному пункту российские военные могут осуществить через освобожденное село Новоалександровка, пройдя менее шести километров. По данным Telegram-канала «Рыбарь» пока две группы российских войск двинулись на север и юг вдоль железной дороги между Новоалександровкой и Соколом. Остальные части продвинулись к селу Прогресс.

Удары по аэродромам

Министерство обороны России в минувший вторник, 2 июля, отчиталось об ударе высокоточным оружием по военному аэродрому ВСУ в Миргороде. В ведомстве заявили, что в результате полностью уничтожены пять самолетов Су-27, еще два получили серьезные повреждения. В этой же сводке говорится о сбитых системами противовоздушной обороны истребителях МиГ-29 и еще одного Су-27. Авторы Telegram-канала «Военное обозрение» отметили, что для отведения удара от истребителей военные нарисовали на стоянках аэродрома силуэты самолетов в качестве ложных целей. Но это не спасло. Редакция американского журнала Forbes уточнила, что удары по аэродрому Миргорода нанесли ракетами «Искандер». При этом авторы подчеркнули, что командование прекрасно понимало, что нельзя оставлять самолеты в близости к линии фронта на открытой площадке. Ирландский журналист Чей Боуз не исключил, что такая же судьба постигнет первую же партию истребителей F-16, которые власти Нидерландов пообещали передать на этой неделе.