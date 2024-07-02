Попытки ВСУ спрятать самолеты от ударов России назвали бесполезными

Российские войска способны вычислить местоположение всех военных самолетов ВСУ. Поэтому подготовленные к передаче Украине истребители F-16 заранее находятся в уязвимом положении, как и уничтоженные Су-27 в Миргороде. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил, что власти Нидерландов выдали разрешение на передачу украинским войскам 24 истребителей F-16, первые из которых прибудут в страну в ближайшее время.

«Тем временем россияне видят все на земле. Вчера, применив Искандеры для удара по Миргороду, Украина потеряла два Су-27, при этом четыре сильно повреждены», — написал Боуз.

Редакция американского журнала Forbes ранее уточнила, что украинские военные знали о предстоящей атаке на аэродром Миргорода, так как за сутки до взрывов они заметили разведывательный беспилотник, но не предприняли никаких действий, чтобы убрать истребители с открытой площадки, расположенной близко к линии фронта.

По данным издания, украинские военные блогеры обрушились с масштабной критикой командования ВСУ, которые не приняли мер для защиты самолетов. Журналисты подчеркнули, что атака военных аэродромов, где находятся украинские военные самолеты не в первый раз попадают под удары российских военных.

Минобороны России сообщило, что удар по аэродрому в Миргороде нанесли высокоточным оружием. В результате Военно-воздушные силы Украины потеряли пять самолетов Су-27, еще два истребителя получили крупные повреждения.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» отметили, что для отведения удара от истребителей, военные нарисовали на стоянках аэродрома силуэты самолетов в качестве ложных целей. Но это не спасло от серии взрывов.