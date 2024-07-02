ВСУ пытались спасти самолеты на аэродроме Миргорода от удара России

«Военная хроника»: ВСУ прикрыли самолеты на аэродроме Миргорода ложными целями

Нарисованные силуэты самолетов в качестве ложных целей использовали украинские военные летчики на аэродроме Миргорода Полтавской области. Внимание на это обратили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Рисунки, повторяющие силуэты военных самолетов, появились на стоянках аэродрома. Так украинские военные рассчитывали уберечь истребители от удара российским вооружением.

«Впрочем, это не спасло», — резюмировали авторы канала.

Взрывы на военной воздушной гавани Миргорода прогремели в минувший понедельник, 1 июля.

Минобороны в последней сводке уточнило, что удар по аэродрому воздушных сил Украины нанесли высокоточным оружием.

В ведомстве подчеркнули, что в результате уничтожили пять самолетов Су-27 и нанесли серьезные повреждения еще двум истребителям.

Всего за минувшие сутки украинские военные потеряли девять самолетов: истребители МиГ-29 и еще один Су-27 сбили действующие в зоне проведения специальной военной операции системы противовоздушной обороны.

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте