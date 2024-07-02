ВСУ пытались спасти самолеты на аэродроме Миргорода от удара России

Нарисованные силуэты самолетов в качестве ложных целей использовали украинские военные летчики на аэродроме Миргорода Полтавской области. Внимание на это обратили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Рисунки, повторяющие силуэты военных самолетов, появились на стоянках аэродрома. Так украинские военные рассчитывали уберечь истребители от удара российским вооружением.

«Впрочем, это не спасло», — резюмировали авторы канала.

Взрывы на военной воздушной гавани Миргорода прогремели в минувший понедельник, 1 июля.

Минобороны в последней сводке уточнило, что удар по аэродрому воздушных сил Украины нанесли высокоточным оружием.

В ведомстве подчеркнули, что в результате уничтожили пять самолетов Су-27 и нанесли серьезные повреждения еще двум истребителям.

Всего за минувшие сутки украинские военные потеряли девять самолетов: истребители МиГ-29 и еще один Су-27 сбили действующие в зоне проведения специальной военной операции системы противовоздушной обороны.