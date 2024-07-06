Российские войска освободили село Сокол в ДНР

Минобороны: подразделения группы «Центр» освободили село Сокол в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Село Сокол в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что освобождения населенного пункта добились подразделения группировки войск «Центр».

В ходе прошедших за минувшие сутки боев российские военные улучшили свое тактическое положение.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — заявили в пресс-службе.

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