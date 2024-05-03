Бои за Часов Яр 2024: последние новости и значение пункта в ходе СВО | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 23:31 Мощный укрепрайон ВСУ. Что даст российским войскам освобождение Часова Яра Политик Филипчук: взятие Часова Яра поставит ВСУ в катастрофическое положение РИА «Новости»

Читать 360 в

Бойцы российской армии находятся на подступах к Часову Яру в зоне СВО и продолжают успешно продвигаться. Украинская армия превратила населенный пункт в город-крепость, но военные ВС России охватывают его с юга и севера. Почему важно освобождение этого населенного пункта и какое стратегическое значение он имеет — в материале 360.ru.

Часов Яр: последние новости

Потеря Часова Яра Украиной — вопрос времени, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий. По его словам, ситуация на этом направлении настолько сложная, какой никогда не была с момента начала СВО.

Реклама

В ближайшее время Россия попытается полностью освободить ДНР и ЛНР, а взятие под контроль Часова Яра станет первоочередной задачей. Город ждет судьба Авдеевки, которую ВС России вернули под свой контроль в феврале.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — подчеркнул Скибицкий.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил о прорыве российский войск в Часовом Яре.

«И там обстановка для украинцев накаляется», — подчеркнул журналист.

Бои за Часов Яр

Окраины Часова Яра считаются одними из самых горячих направлений. Российские бойцы, в том числе Ивановские десантники, выдавливают врага, постепенно продвигаясь вперед. Уже удалось уничтожить командный пункт ВСУ, а также перерезать пути подвоза боеприпасов и продовольствия.

Под прикрытием артиллерии группа штурмовиков пробралась в лесопосадку. Взвод десантников зашел тремя группами с флангов и с центра. Действия бойцов координируют в штабе, наблюдая за ними с воздуха, передал Первый канал.

Подбираться ползком по земле к вражеским блиндажам практически невозможно, иногда приходится ориентироваться по ходу дела. Вторая группа зашла с края в другой блиндаж и продвинулась дальше, к стратегически важной точке, за которую держались боевики.

Утром 3 мая стало известно, что подразделения российской армии в окрестностях Часова Яра сосредоточились на уничтожении крупного опорного пункта украинских войск. Он располагается возле микрорайона Новый к западу от канала Северский Донец.

После продвижения к югу от жилой застройки российские войска начали уничтожение украинского «суперопорника». Военкоры

Ряд источников подтвердил, что ВС России продвигаются с флангов, охватывая восточный район города с юга и севера. На самой восточной окраине продолжаются бои. Позиции украинских войск находятся под постоянным огнем российской артиллерии и авиации, сообщил сайт mk.ru.

Что касается противника, он не сдается и бросает в бой новые резервы. Одновременно с этим его положение в районе стремительно ухудшается. Судя по радиоперехватам, морально-психологическое состояние бойцов ВСУ близко к панике. Взятые в плен военные рассказывали, что их недавно сняли с западной границы. Это свидетельствует о нехватке живой силы у противника.

Наступление российских сил на Часов Яр поддерживает штурмовая авиация «Южной» группировки войск, сообщило РИА «Новости». Военные работают на новейших модификациях «Грачей» СУ-25СМ3.

«У нас основная задача — поддерживать штурмовые группы, которые на „переднем крае“ работают. Каждый пораженный нами объект — это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — рассказал один из летчиков.

Значение освобождения города в ходе СВО

Часов Яр расположен в Бахмутском районе ДНР, западнее Артемовска. Город является мощным укрепрайоном ВСУ. В населенном пункте расположены железнодорожная станция и сеть опорных пунктов противника, рассказал 360.ru политик, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

«Взятие Часового Яра позволит ВС РФ получить плацдарм для дальнейшего наступления на Дружковку и Константиновку, которая является важнейшим транспортным узлом Донбасса. Вместе с Торецком — это также позволит сформировать так называемый „оборонительный пояс“ в центральной части ДНР, что поставит в катастрофическое положение крупнейшую группировку противника в районе Торецка», — заявил эксперт.

Учитывая тяжелое оперативное состояние на фронте и серьезную недокомплектацию подразделений ВСУ в Часовом Яру, ВС России однозначно освободят город, это лишь вопрос времени, считает Филипчук.

Сейчас украинские войска еще имеют возможность удерживать город. Но отсутствие необходимого количества боеприпасов и артиллерии, значительное преимущество российских войск над противником, непосредственная близость логистических путей со стороны ВС РФ, а также постоянные бомбардировки линии снабжения группировки ВСУ со стороны Константиновки приведут к освобождению Часового Яра.

Разумеется, решающим при штурме города будет наша артиллерия, в том числе подразделения и части артиллерии БМ, модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и оперативно-тактическая авиация ВКС РФ. Этой боевой мощью наши подразделения обеспечены, что сулит победу и взятие города. Павел Филипчук политик

Часов Яр — небольшой, но очень важный город, подчеркнул в беседе с 360.ru военный эксперт Антон Лиманов.

«Город такой важный, который открывает путь к другим важным городам севера и запада Донецкой Народной Республики, как то: Константиновка, Славянск, Краматорск. В Славянске, собственно говоря, Русская весна началась, как мы помним, в 2014 году. Так что этот север Донецкой Народной Республики для нас очень важен», — подчеркнул специалист.

По его словам, как будут обстоять дела в будущем — зависит от дальнейшего хода специальной операции.

РИА «Новости»

Продолжительность битвы за Часов Яр

Военный обозреватель «Царьграда» считает, что после освобождения города российские войска столкнутся с новой линией обороны в виде Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Тем не менее, продвижение к населенному пункту соответствует стратегии России, которая направлена на истощение ресурсов врага.

Битва за Часов Яр может затянуться на несколько месяцев. Ход конфликта смогут изменить новые виды вооружений, например, российская высокоточная ракета «Циркон».

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Бердычи в ДНР. Успехи российской армии нарушат логистику противника, так как село находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой шло снабжение донбасской группировки ВСУ.