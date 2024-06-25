Украина начала принудительную эвакуацию жителей Торецка

Фото: РИА «Новости»

В Торецке, на подконтрольной Украине территории ДНР, началась принудительная эвакуация жителей. Об этом сообщил назначенный киевским режимом «глава Донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

«Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка», — объявил он.

По данным Филашкина, к 21 июня в городе оставались около шести тысяч человек, однако население эвакуируется практически каждый день, так что уже к 25 июня осталось около пяти с половиной тысячи. Продолжается также эвакуация из других городов, расположенных на линии боестолкновения.

В мае «преждевременную добровольную эвакуацию» проводили из двух общин —  Белопольской и Ворожбянской — в Сумской области.

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