В Торецке, на подконтрольной Украине территории ДНР, началась принудительная эвакуация жителей. Об этом сообщил назначенный киевским режимом «глава Донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

«Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка», — объявил он.

По данным Филашкина, к 21 июня в городе оставались около шести тысяч человек, однако население эвакуируется практически каждый день, так что уже к 25 июня осталось около пяти с половиной тысячи. Продолжается также эвакуация из других городов, расположенных на линии боестолкновения.

В мае «преждевременную добровольную эвакуацию» проводили из двух общин — Белопольской и Ворожбянской — в Сумской области.