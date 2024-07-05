Раскрыта причина отхода ВСУ в Часовом Яре

Украинские войска отступили с занятых позиций в городе Часов Яр, так как им не хватает оружия и численности личного состава. Об этом в беседе с украинским Radio NV рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он пояснил, что российские войска усилили артиллерийские обстрелы, а также увеличили число атак беспилотников и количество сброшенных бомб на позиции ВСУ. В результате украинские военные, которым не хватает людей и снарядов, вынужденно оставили часть своих позиций, куда тут же пришла российская пехота.

«Интенсивность ведения боевых действий усилилась на многих участках, а главное [российские военные] продвигаются.<…> Поэтому в таких условиях приходится занимать новые позиции», — заявил Романенко.

Бывший генерал добавил, что у него вызывает опасения ситуация около Торецка. По его словам, российские военные вышли к городу и боевые действия уже начались на окраинах. Романенко подчеркнул, что пока не может дать дальнейший прогноз, потому что все зависит от того, сколько российское командование может перекинуть сил на этот участок.

В минувшую среду, 3 июля, пресс-служба Минобороны сообщила, что подразделения «Южной» группировки войск освободил район Новый в Часовом Яре. В ведомстве пояснили, что за сутки боев поражение понесли три механизированные, мотопехотные и аэромобильные бригады ВСУ, а также четыре бригады территориальной обороны.