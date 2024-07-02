Уничтожение истребителей Су-27 на военном аэропорту Миргорода ударом высокоточного российского оружия привело к массовой критике руководства ВСУ. Как сообщил американский журнал Forbes , о подготовке к нанесению удара украинские военные знали, так как засекли разведывательный дрон, осматривающий воздушную гавань за сутки до взрывов. Но ничего не сделали.

По заявлениям украинских военных, в результате удара полностью уничтожены два истребителя, еще четыре получили серьезные повреждения. Военные эксперты уже назвали это самой большой потерей среди украинской авиации с февраля 2022 года.

Поэтому еще большее возмущение вызвал комментарий официального представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который назвал «некоторыми потерями» уничтожение и повреждение истребителей.

Украинские военные блогеры возложили вину за потерю самолетов на командование ВСУ, которое приказали оставить самолеты на открытой местности на аэродроме, который находится близко к линии фронта.

При этом это не первый подобный случай. За последние несколько месяцев российские дроны Lancet ударили по военной базе Долгинцево около Кривого Рога, также находящейся около линии фронта.

Для компенсации авиационного флота ВСУ получили от стран союзников несколько десятков истребителей МиГ и Су, а также ожидают передачи самолетов F-16. Но им грозит такое же уничтожение, если их оставят на открытой местности, которая уязвима для ударов дронов и российских ракет. Самый очевидный шагом, на который должно пойти украинское командование, — отвести боевые самолеты с ближайших к России баз, подчеркнули журналисты.

Минобороны России в своей последней сводке сообщило, что в ходе удара высокоточным оружием по аэродрому воздушных сил Украины уничтожили пять самолетов Су-27 и нанесли серьезные повреждения еще двум истребителям.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», сотрудники аэропорта для отведения удара российским оружием нарисовали на стоянках аэродрома силуэты истребителей в качестве ложных целей.