ВСУ лишились девяти самолетов за сутки в зоне спецоперации

Минобороны: ВС России поразили семь самолетов ВСУ ударом по аэродрому

Фото: РИА «Новости»

Российские военные за сутки поразили девять самолетов Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника», — сообщили в министерстве.

Еще два украинских самолета — МиГ-29 и Су-27 — удалось сбить средствами ПВО.

Минобороны публиковало видео группового удара по украинским Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, который нанесли расчеты ОТРК «Искандер».

По данным Минобороны, Украина потеряла с начала спецоперации 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единицу специальной военной автомобильной техники.

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