Минобороны сообщило об освобождении района Новый в Часовом Яре

Российские военные освободили район Новый города Часова Яра в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной и аэромобильной бригадам ВСУ и четырем бригадам теробороны, а также отразили четыре контратаки 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор» ВСУ.

В июне бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщал, что российские войска контролируют 70% территории города.