Российские военные освободили один из районов Часова Яра в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении района Новый в Часовом Яре
Российские военные освободили район Новый города Часова Яра в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
Российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной и аэромобильной бригадам ВСУ и четырем бригадам теробороны, а также отразили четыре контратаки 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор» ВСУ.
В июне бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщал, что российские войска контролируют 70% территории города.