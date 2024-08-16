16 августа 2024 00:20 Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область Военэксперт Литовкин: атака ВСУ Курской области стала демонстрацией для Запада 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Атака ВСУ на Курскую область

На Западе вдруг заговорили о несостоятельности заявлений России о нарушении установленных красных линий. Поводом для подобных заявлений послужила атака ВСУ на Курскую область. Что на самом деле означают обозначенные российской стороной позиции, каковы идеи Украины и чего ждет от РФ «весь цивилизованный мир» — в материале 360.ru.

Не нападение, а оборона Вторжение украинских сил в Курскую область показало, что все предупреждения России о нерушимости красных линий с последующим ответом оказались несостоятельны. Таким мнением в эфире DW* поделился экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Я рад, что США не пытались тормозить то, что делает Украина. Это касается и риска эскалации, и представления о том, что Россия якобы применит ядерное оружие. <…> Мы слишком долго сдерживали себя. Я надеюсь, что красных линий больше не осталось», — заявил он.

Ходжес добавил, что цель вошедших на территорию России украинских военных носит только оборонительный характер и направлена исключительно на уничтожение военных объектов около границы.

Фото: РИА «Новости»

При этом американский генерал-лейтенант решил не обращать внимание на погибших мирных жителей, тысячи эвакуированных, уничтоженные жилые дома и разрушенную гражданскую инфраструктуру. Кроме того, до сих пор не известна судьба людей в населенных пунктах Курской области, куда вошли украинские боевики.

Ходжес отметил, что командование ВСУ использовало классическую военную доктрину: дождалось подходящего момента, чтобы усилить давление в слабом месте противника. Он не исключил, что цель всей атаки — добиться отвлечения внимания и отвода части сил с восточного участка фронта, где украинцы отступают под давлением российских войск. Мнение отставного генерал-полковника поддержал бывший посол США в Москве Джон Салливан. «Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой серьезной провокации или террористическом акте. И это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — сказал он. Но угрозы для своей страны дипломат не увидел. Он пояснил, что ждет от президента России Владимира Путина решительного вытеснения украинских боевиков за границы страны.

Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов / Telegram

Тайные желания Украины

Главная ошибка Ходжеса — в трактовке понятия красных линий. Этот термин используют для обозначения недопустимых шагов в конфликте с противником. Россия никаких договоренностей с Украиной не имела, и все воображаемые границы только в головах тех людей, которые о них говорят. Об этом в беседе с 360.ru заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Украина, безусловно, хотела захватить Курскую область, чтобы потом принудить Россию к переговорам и попытаться обменять ее на другие территории, которые стали частью страны. Например, на Херсонскую область», — заметил он.

Фото: РИА «Новости»

Также Литовкин допустил, что украинские боевики планировали захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС. Но саму мысль украинского командования он счел абсурдной. «Запорожская АЭС находится на российской территории. Никто не станет менять российскую АЭС на российскую АЭС», — пояснил собеседник 360.ru. Главной целью атаки украинскими военными Курской области Литовкин назвал демонстрацию перед странами Запада, что их военная помощь не прошла впустую. Поэтому поставки новой бронетехники и боеприпасов необходимо продолжить. Кроме того, ударами по российской территории киевский режим вдохновил собственную армию.

На что рассчитывает Украина и чего ждет Запад

Министерство обороны России в своей последней сводке по ситуации в Курской области сообщило, что с начала вторжения на территорию региона украинские войска потеряли до 2640 человек личного состава, из которых 340 — только за последние сутки.

Также российские военные уничтожили с начала захода ВСУ в Курскую область 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Фото: РИА «Новости»

С учетом того, что в вооружении Украина полностью зависит от поставок от стран Запада, это значительный ущерб. Но киевский режим решил продавить США и ЕС и снять мораторий на использование дальнобойного оружия. Украинский лидер Владимир Зеленский в минувший понедельник, 12 августа по итогам оперативного совещания с военным командованием поручил создать список условий, которые заставят страны Запада дать разрешение на использование подобного типа вооружений против России. Пока что, судя по последнему отчету Пентагона, Украина вглубь страны их якобы не применяет.

Фото: РИА «Новости»

При этом президент США Джо Байден неоднократно говорил, что не готов дать такое разрешение из-за угрозы эскалации и вовлечения стран Запада в конфликт.

По всей видимости, своей точки зрения он не изменил. Но сейчас американцы ждут реакции России на проникновение ВСУ в Курскую область. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби признался, что не знает, чем ответит Россия на нападение украинской армии на свою территорию. «Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент РФ Владимир] Путин», — заявил он. Из этих слов в том числе следует, что мнение отставного генерал-лейтенанта Ходжеса о красных линиях ошибочно. *DW (Deutsche Welle) — СМИ, признанное в России иностранным агентом.