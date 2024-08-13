«Красная линия». В США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Экс-посол Салливан: ВСУ перешли красную линию при атаке на Курскую область

Украинские власти перешли «красную линию» при нападении на Курскую область. Президент РФ Владимир Путин будет действовать решительно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, заявил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN .

«Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой серьезной провокации или террористическом акте. И это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — сказал он.

Экс-посол теперь ждет от Путина решительных действий по вытеснению украинских боевиков с территории России.

Украинские боевики проникли в Курскую область 6 августа. В ходе боевых действий погибли 12 человек. Различные травмы получили свыше 120 мирных жителей. В Белгородской, Брянской и Курской областях объявили режим контртеррористической операции.