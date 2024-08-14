Запад принудит Украину к переговорам с Россией после атаки на Курскую область

FT: Запад задумался о принуждении Украины к переговорам с Россией

Наступление украинских войск на Курскую область и отсутствие официально заявленных целей заставило страны Запада задуматься о возможности принудить власти Украины к переговорам с Россией. Об этом со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах сообщила газета Financial Times .

Собеседники подчеркнули, что такой шаг рассматривается даже в случае поражения на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который пообещал добиться мира за один день.

Столкнувшиеся с давлением партнеров украинские власти усилили продвижение «формулы мира» своего лидера Владимира Зеленского, пообещав провести вторую конференцию о прекращении конфликта с приглашением России до 5 ноября.

Европейские чиновники подчеркнули, что руководство Запада не считает этот путь прекращения боевых действий возможным при нынешней военной поддержке извне и мобилизации ресурсов внутри Украины.

«У Киева нет жизнеспособного среднесрочного пути к вероятной победе. Предметного обсуждения вероятного усиления военной поддержки со стороны Евросоюза сейчас нет», — заявил один из собеседников издания.

Единственной альтернативой источники назвали российско-украинские переговоры, но для этого Зеленскому нужно укрепить свои позиции. Использовать для этого наступление на Курскую область не получится. Потому что тогда ВСУ придется удерживать захваченные территории за собой до начала диалога, что приведет к серьезным потерям.

В условиях нехватки личного состава ВСУ ситуация может обрушить весь фронт. Поэтому вероятнее всего, что Запад начнет склонять украинские власти к переговорам, исходя из сложившейся ситуации.

Президент России Владимир Путин исключил возможность переговоров с украинскими властями о мирном урегулировании после атаки на Курскую область. Он подчеркнул, что с террористами, которые ведут обстрел гражданского населения, наносят удары по гражданской инфраструктуре и угрожают объектам ядерной энергетики, разговаривать не о чем.