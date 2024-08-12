ВСУ расстреливали мирных жителей, покидавших Белогорский монастырь
В СК сообщили, что ВСУ расстреливали людей в Курской области во время эвакуации
Следственный комитет начал фиксировать факты целенаправленного посягательства ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следователей, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате атаки погиб один человек.
В Судже украинский оператор FPV-дрона навел БПЛА на машину скорой помощи. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врача с полученными ранениями госпитализировали. Под атаку ВСУ попал и журналист Евгений Поддубный, чья машина перевернулась и загорелась после обстрела.
«В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщили в СК.
По данным фактам ведется расследование.
В результате атаки ВСУ судьба почти двух тысяч жителей населенных пунктов, захваченных украинскими боевиками, остается неизвестной.