В СК сообщили, что ВСУ расстреливали людей в Курской области во время эвакуации

Следственный комитет начал фиксировать факты целенаправленного посягательства ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате атаки погиб один человек.

В Судже украинский оператор FPV-дрона навел БПЛА на машину скорой помощи. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врача с полученными ранениями госпитализировали. Под атаку ВСУ попал и журналист Евгений Поддубный, чья машина перевернулась и загорелась после обстрела.

«В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сообщили в СК.

По данным фактам ведется расследование.

В результате атаки ВСУ судьба почти двух тысяч жителей населенных пунктов, захваченных украинскими боевиками, остается неизвестной.