Потери ВСУ на Курском направлении превысили 2,6 тысячи человек

Минобороны: на Курском направлении ВСУ лишились до 2640 человек

Фото: РИА «Новости»

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились до 2640 военнослужащих. Данные о потерях противника привели в Минобороны.

Российские войска также уничтожили 37 танков и 32 бронетранспортера украинской армии, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

В течение суток ВСУ лишились порядка 340 боевиков и 19 единиц бронетехники, в том числе пяти боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин. ВС России также уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

В Сумской области удар «Искандер-М» пришелся по колонне украинских топливозаправщиков. Взрыв уничтожил 15 машин с горючим.

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