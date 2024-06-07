Байден признал, что одобрение ударов по России может втянуть Запад в войну

Президент США Джо Байден признал, что одобрение ударов ВСУ по России с использованием американского оружия может втянуть Запад в войну. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC во время визита во Францию.

Журналист спросил у американского президента, не может ли снятие запрета на удары по России привести к эскалации конфликта и втянуть в него страны Запада, в том числе, США.

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», — ответил глава Белого дома.

В конце мая Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по военным целям в районах России, граничащих с Харьковской областью. Использовать дальнобойные системы для ударов вглубь России ВСУ все еще не могут.

Кандидат в президент США Роберт Кеннеди-младший заявил, что этот шаг американской администрации — еще одна безумная эскалация. Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории страны при участии Запада будут расценены как война.