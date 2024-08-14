Большую часть техники ВСУ в Курской области уже уничтожили — Алаудинов

Алаудинов: ВСУ не достигли успеха в Курской области

Фото: РИА «Новости»

ВСУ не добились успеха в Курской области, большую часть их техники уже уничтожили. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, в планы украинского командования входил захват Курской АЭС к 11 августа, с тем чтобы предъявить России ультиматум и принудить ее к переговорам.

«Сегодня 14-е число. <…> Этот блицкриг Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатов и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник Алексей Кондратьев сообщил, что российские военные заблокировали украинских боевиков в регионе.

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