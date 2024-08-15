В США не смогли предсказать ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область

Белый дом: США не знают, как Россия ответит на атаки ВСУ в Курской области

Власти США не могут предсказать, чего ждать от России в ответ на нападение украинской армии на Курскую область. Так ответил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Цитату привело РИА «Новости».

«Трудно сказать. <…> Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент РФ Владимир] Путин», — заявил он.

Так Кирби прокомментировал вероятную реакцию Москвы на вторжение ВСУ в Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Он также добавил, что в Вашингтоне отслеживают перемещения российских войск.

На вопрос журналистов, сможет ли украинская армия удержать контроль над занятой российской территорией, Кирби ответил, что не обладает нужными знаниями для обсуждения этой темы.

Представитель Белого дома добавил, что ему не хватает квалификации и для ответа на вопросы, которые касаются военных операций ВСУ и в целом намерений и конечных целей украинского командования, а также возможностей их достижения.

Ранее в Пентагоне сообщили, что украинские военные не применяли полученное от США дальнобойное оружие для нанесения ударов по России.