Украина запросит у Запада список условий для ударов по России

Ради применения западного оружия для ударов по России власти Украины готовы исполнить требования союзников. Составить список таких условий поручил украинский президент Владимир Зеленский. Он сообщил об этом в Telegram-канале .

Политик рассказал об итогах оперативного совещания с военным командованием, представителями экономического блока и спецслужб. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отчитался о ситуации в зоне боевых действий, и Зеленский дал несколько поручений.

«Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — сказал он.

Украинские войска применяли западное оружие против мирных жителей Донбасса. Например, американскими дальнобойными ракетами ATACMS в начале августа обстреляли Луганск. Однако президент США Джо Байден заявлял, что Запад напрямую ввяжется в конфликт, если официально разрешит Украине бить по России переданным оружием.