ВСУ оккупировали 28 населенных пунктов в Курской области

Смирнов: под контролем ВСУ в Курской области находятся 28 населенных пунктов

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в Курской области остается сложной, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным, его слова привело РИА «Новости».

«В настоящее время ситуация в регионе сложная. <…> Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов», — подчеркнул Смирнов.

По его словам, неизвестна судьба около двух тысяч человек, оставшихся на оккупированной территории.

Из приграничных районов, добавил врио губернатора региона, выехали около 121 тысячи жителей. В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, 121 человек получил ранения.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала боев на территории Курской области ВСУ потеряли до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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