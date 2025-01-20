Нечеловеческие зверства ВСУ и бои за Красноармейск. Что произошло в зоне СВО

Действующие в зоне спецоперации российские войска освободили за неделю шесть населенных пунктов. В их числе оказались села Нескучное и Времевка, входящие в агломерацию с Великой Новоселкой — последним из укрепрайоном ВСУ на юге Донецкой Народной Республики. Но все внимание сейчас приковано к Красноармейску (Покровску), к которому группировки российских войск неумолимо приближаются. О главных событиях в зоне СВО — в материале 360.ru.

Что происходит на Покровском направлении?

Самыми важным продвижением российских войск на этой неделе стало начало окружение Красноармейска. Об этом 360.ru заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. «Это очень важный город, важный укрепрайон для врага и выход на границу с Днепропетровской областью. Поэтому сейчас важен каждый освобожденный населенный пункт. Он приближает наши войска к этой цели — одному из крупнейших городов на юго-западе ДНР», — заявил он.

В качестве примера он привел село Воздвиженка, которое перешло под контроль группировки российских войск «Центр».

Фото: РИА «Новости»

О том, что российские войска приближаются к Красноармейску широким фронтом сообщили авторы Telegram-канала WarGonzo. Они подчеркнули, что противник перешел к активной обороне, используя все больше беспилотников. По данным Telegram-канала «Два майора», на юге Красноармейска российские войска продвинулись в сторону сел Ясеновое и Славянка, а также продолжили бои на участке между поселком Шевченко и селом Андреевка.

«Вражеские каналы выразили беспокойство по поводу охвата города с флангов», — добавили авторы.

Осознавая безвыходность своего положения, находящаяся внутри Красноармейска группировка ВСУ пошла на самый радикальный из возможных шагов — подорвала шахту по добыче коксующегося угля.

Это последний рудник, находившийся под контролем Киева, который обеспечивал сырьем металлургические предприятия Украины.

Фото: news.ru / Global Look Press

Скорую сдачу Красноармейска подтвердил украинский журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что сейчас речь об обороне города уже не идет. Важно остановить российские войска на границе Днепропетровской области. Военный волонтер Алексей Живов в комментарии 360.ru отметил, что освобождение Красноармейска откроет российским войскам дорогу на северо-восток Донецкой Народной Республики, чтобы добить там остатки частей противника.

Что происходит вокруг Великой Новоселки?

На этой неделе штурмовые подразделения военной группировки войск «Восток» взяли под свой контроль села Нескучное и Времевка, входящие в агломерацию с Великой Новоселкой, которая стоит на границе ДНР и Запорожской области.

«Она является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль наших подразделений», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в Нескучном и на прилегающих территориях штурмовики зачистили от врага более 400 зданий, во Времевке — около 600 построек, разбив подготовленный подразделениями механизированной бригады ВСУ укрепрайон.

Фото: РИА «Новости»

По информации Telegram-канала «Два майора», Великая Новоселка попала в оперативное окружение. Находящейся внутри вражеской группировки придется уходить через водные преграды через брод. «Снабжение гарнизона ВСУ в населенном пункте почти невозможно», — говорится в сообщении.

Эти данные подтвердили авторы Telegram-канал WarGonzo, которые сообщили о первых ударах российских войск по Великой Новоселке со стороны села Новый Комар и с восточной стороны населенного пункта.

«Украинский гарнизон находится в полуокружении и, вероятнее всего, будет предпринимать попытки отхода из Большой Новоселки, обреченной на скорое освобождение», — пояснили журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Взятие под контроль двух важных населенных пунктов агломерации фактически срезало так называемый «Времевский выступ». Как напомнил 360.ru военный эксперт Василий Дандыкин, этот участок украинские военные взяли под свой контроль во время своего провалившегося контрнаступления летом 2023 года.

«Наши бойцы выровняли эту линию боевого соприкосновения. Но чем она длиннее, тем больше нужно людей и техники», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Военный волонтер Алексей Живов, отвечая на вопрос о возможном открытии фронта на участке Запорожской области после освобождения Великой Новоселки, ответил, что для наступления российским войскам придется сначала пройти город Орехов, который считают воротами к столице региона. «Это достаточно затруднительная задача. Противник, во-первых, там копался, а во-вторых, сосредоточил серьезные резервы. Возможно, ее решат в течении 2025 года, когда освободятся войска, штурмующие Красноармейск. Командование решит, двинутся они на Орехов или северо-восток ДНР», — отметил он.

Что происходит в Дзержинске (Торецке)?

Продолжающиеся полгода бои в Дзержинске близки к завершению. Российские войска на этой неделе зашли в поселок Петровка, прилегающий к городу и приступили к дальнейшему выдавливанию противника с территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил о выходе российских военных к северной окраине Дзержинска.

Фото: РИА «Новости»

«Противник все еще оказывает сопротивление, в частности с использованием большого количества дронов. Не смотря на это, наши штурмовые группы сейчас делают все, чтобы Торецк вновь стал Дзержинском», — сказал он.

Украинских боевиков выдавили из микрорайона Химколонка в Дзержинске, уточнили авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они добавили, что сейчас основные бои идут в районе шахты «Торецкая». При этом практически все Telegram-каналы, освещающие специальную военную операцию, сошлись во мнении, что до освобождения Дзержинска осталось не долго.

Что происходит в Часовом Яре?

Российские войска добились значительных успехов в промышленной зоне Часова Яра, где расположен Огнеупорный завод, ставший опорным пунктом группировки ВСУ, а также зачистили микрорайон Новый.

Фото: РИА «Новости»

«Таким образом, под контролем российских штурмовиков находится примерно половина городской застройки, осталось выбить украинские формирования из микрорайонов Десятый и Новосеверный», — написали авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они добавили, что в сети также появились кадры с российскими военными, снятые на территории четвертого цеха Часовоярского онеупорного завода. Это означает, что в городе пал последний украинский бастион. Теперь главная задача окончательно выбить противника из города.

Что происходит в Курской области?

На этой неделе Минобороны сообщило об освобождении сел Александрия и Русское Поречное, а также деревень Леонидово и Кругленькое в Суджанском районе Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска зачистили от украинских боевиков 801 квадратный километр территории российского региона. Разгром подразделений противника продолжился, несмотря на то, что командование ВСУ перебросило дополнительные подкрепления.

Фото: РИА «Новости»

В селе Русское Поречное российские военные нашли в подвалах жилых домов связанные тела мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщили бойцы батальонной тактической группы «Каштан» спецподразделения «Ахмат».

Они уточнили, что жертвами украинских боевиков стали пенсионеры, которых перед смертью жестоко терзали и, судя по одежде, в подвалы стариков загнали еще летом.

Фото: XinHua / Global Look Press

В это же время украинские каналы показывали кадры, как украинские боевики якобы оказывали помощь жителям оккупированного Суджанского района.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 360.ru подчеркнул, что освобождение Курской области от врага стало одной из главных задач российских военных.

Он отметил, что найденные тела убитых украинскими боевиками пенсионеров стали только первыми доказательствами зверства украинских боевиков.

К сожалению, впереди еще много работы, и мы, наверное, все-таки увидим новые ужасы. Василий Дандыкин Капитан первого ранга запаса и военный эксперт

Военный эксперт добавил, что зашедшие в российский регион боевики повели себя как настоящие каратели. Это значит только одно — никакой разницы между украинскими кадровыми военными или наемниками теперь быть не должно.

Грабежами и мародерствами занимались все. В том числе убийствами и пытками, как мы увидели. Василий Дандыкин Капитан первого ранга запаса и военный эксперт

Дандыкин пояснил, что освобождение Курской области идет достаточно медленно, потому что в занятых украинскими боевиками еще остались мирные жители, среди которых старики и женщины. Но нужно сделать все, чтобы их освободить, потому что противник готов использовать людей в качестве живого щита.

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет России после обнаружения тел погибших пенсионеров в селе Русское Поречное завел уголовное дело о терроризме против причастных к пыткам и убийствам украинских боевиков. В ведомстве заявили, что подвалах населенного пункта нашли не менее семи тел мирных жителей.