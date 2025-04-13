Участники операции «Поток» узнали о своей задаче за несколько часов до начала

Участвовавшие в операции «Поток» военнослужащие не знали о ее деталях практически до самого начала. Об этом сообщил РИА «Новости» командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Личный состав не знал, к чему мы готовимся.<…> Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, астмой и физически более-менее развит», — отметил он

По словам Аида, после жесткого отбора началась подготовка к операции в условиях строжайшей секретности, чтобы о ней не стало известно противнику. Лишь после приезда командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова бойцам рассказали о предстоящем деле. Это произошло за четыре часа до захода в трубу.

Более 800 российских бойцов в марте участвовали в операции «Поток». Они преодолели путь в 11-12 километров по трубам бывшего магистрального газопровода. Выйдя на поверхности в районе промышленной зоны Суджи, военнослужащие проникли в тыл боевиков ВСУ.