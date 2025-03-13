«Слава нашим бесстрашным воинам»: Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Суджа освобождена окончательно и бесповоротно. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!» — добавил он.

Позже врио губернатора дал комментарий изданию «Телега ONLINE», где назвал освобождение города долгожданной новостью.

«Не только в Курской области ждали, но и во всей России», — подчеркнул Хинштейн.

Он поблагодарил военных, которые освобождают область, не жалея собственной жизни.

Минобороны объявило об освобождении Суджи сегодня днем. Кроме нее за сутки от врага освободили слободу Подол и поселок Меловой. На первых кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, что город сильно пострадал от семимесячной оккупации.