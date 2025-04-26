Герасимов впервые подтвердил участие военных из КНДР в боях в Курской области

Герасимов отметил стойкость бойцов КНДР в разгроме ВСУ в Курской области

Военные из Корейской Народно-Демократической Республики оказали значительную помощь российским бойцам в освобождении приграничных районов Курской области от украинских боевиков. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что военные КНДР приняли участие в боях в Курской области в рамках выполнения условий договора о стратегическом партнерстве.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул Герасимов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова начальника Генерального штаба, написала в Telegram-канале: «Никогда мы не забудем наших друзей».

Свой пост она сопроводила эмодзи в виде флагов России и КНДР, между которыми поместила символ рукопожатия.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне в июне прошлого года. Документ предусматривал взаимную помощь, если одна из сторон подверглась вооруженному нападению или оказалась в состоянии войны.